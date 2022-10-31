Предприниматели смогут онлайн подобрать площадки для бизнеса в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 15:11 Предприниматели смогут онлайн подобрать площадки для бизнеса в Подмосковье Екатерина Зиновьева сообщила об онлайн-подборе недвижимости для бизнеса в Подмосковье Телеканал "360"

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Подобрать площадку для ведения бизнеса стало проще в Московской области. Теперь сделать это можно онлайн, доложила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Всего предпринимателям региона доступно 300 промышленных площадок, 27 участков по программе «Земля за рубль», а также 230 помещений.

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«Мы сделали эту услугу удобной и понятной. Ты можешь нажать кнопку и получить то или иное имущество», — отметила Зиновьева.

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Глава Мининвеста заявила, что «Земля за рубль» пользуется особой популярностью — ведомство получило уже 106 заявок, был заключен 41 договор аренды. Второй по популярности стала земля в индустриальных парках и ОЭЗ — 203 заявки. Ее получили 86 инвесторов. Еще 49 заявок предприниматели подали на конкретные земельные участки.

Ранее губернатор Воробьев отметил важность работы по предоставлению участков для бизнеса в Подмосковье. Он заявил, что это направление является приоритетным для региона.