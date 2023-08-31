Подмосковье 31 августа 2023, 14:12 Предприниматели смогут компенсировать расходы на оснащение центров молодежного творчества в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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До 90% расходов на развитие центров молодежного инновационного творчества смогут компенсировать подмосковные предприниматели. Заявки на получение субсидии начали принимать в региональном Мининвесте.

«Мы возобновили программу по субсидированию развития центров молодежного инновационного творчества. Эта поддержка работает в Московской области с 2015 года. За это время финансирование проекта составило в общей сложности 247,1 миллиона рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Сейчас в Подмосковье работает 21 ЦМИТ. Там созданы условия для изучения инженерного дела, 3D-моделирования, робототехники и программирования. Предприниматели смогут компенсировать до двух миллионов рублей, затраченных на приобретение нового оборудования.

Подробнее о субсидии на дооснащение ЦМИТ можно ознакомиться на официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Дополнительную информацию о программе можно получить по телефону: 8 (498) 602-06-04 (добавочный 40791) или по электронной почте: BadyrovAV@mosreg.ru.

Прием заявок на субсидию продлится до 28 сентября включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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