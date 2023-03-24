Подмосковье 24 марта 2023, 16:29 Предприниматели смогут арендовать землю для строительства дорог в Подмосковье проактивно

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Проактивное предоставление земельных участков в аренду для строительства автодорог и транспортных объектов появилось в Подмосковье. Теперь получить место для проведения работ по концессионным соглашениям можно без заявления — все документы будут предоставлены в личном кабинете на «Госуслугах».

Как рассказал первый замглавы Минтранса региона Евгений Аптекин, услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые заключили концессионные соглашения, инвестиционные контракты или договор о комплексном развитии территорий.

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«Для проактивного предоставления госуслуги после подписания соглашения заявитель получает в личный кабинет договор на аренду земельных участков, который ему нужно подписать электронной цифровой подписью, после чего договор автоматически направляется на регистрацию в Росреестр», — сказал он.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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