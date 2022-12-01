01 декабря 2022, 11:12
Предприниматели Сергиева Посада подарили семьям мобилизованных сертификаты на бесплатные услуги
Предприниматели из Сергиева Посада подарили специальные сертификаты семьям мобилизованных. Родственники тех, кто участвует в СВО, смогут бесплатно воспользоваться услугами владельцев бизнеса. Инициатором такой акции стали журналисты муниципального телеканала ТВР24.
Сертификаты на получение услуг распределяют в Центре поддержки семей мобилизованных. Многие уже получили купоны на обучение танцам, медицинские услуги, занятия в различных студиях.
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Недавно глава округа передал семье с маленькими детьми подарочный сертификат на занятия в образовательном центре.
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«Это такая специальная школа дошколят, где очень интересно занимаются с детишками», — сказал глава городского округа Сергиев Посад Михаил Токарев.
Присоединиться к благотворительной акции могут все предприниматели округа.
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Благотворительность
Сергиев Посад
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