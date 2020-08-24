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    24 августа 2020, 18:46

    Предприниматели Рузы и Можайска обсудили развитие бизнеса с министром инвестиций Подмосковья

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Развитие бизнеса в Рузе и Можайске обсудили во время встречи министра инвестиций Подмосковья Екатерины Зиновьевой с местными предпринимателями. Говорили о мерах поддержки и перспективах сотрудничества.
    Предприниматели Рузы и Можайска обсудили развитие бизнеса с министром инвестиций Подмосковья | Изображение 1

    Бизнесмены рассказали министру о том, с какими сложностями они столкнулись и в какой поддержке нуждаются. Участниками встречи стали представители ключевых предприятий Можайска и Рузы.

    Екатерина Зиновьева подчеркнула важность прямого диалога. По ее словам, это помогает усовершенствовать взаимодействие.

    Хочется узнать, что волнует предпринимателей региона и чем мы можем им помочь. Общение дает возможность понять, какие меры помощи эффективны, а какие требуют доработки

    Екатерина Зиновьева.
    Предприниматели Рузы и Можайска обсудили развитие бизнеса с министром инвестиций Подмосковья | Изображение 2

    На бизнес-встрече выдвинули предложения по взаимодействию Мининвеста Подмосковья с предпринимателями. Представители разных сфер предпринимательства рассказали о том, какие меры поддержки уже получают.

    «Благодаря таким встречам мы можем получить информацию о состоянии бизнеса в регионе от первоисточника. Наша основная задача — это создание комфортного инвестиционного климата и благоприятных условий развития предпринимательства. Важно быть полезными», — подчеркнула Зиновьева.

    Предприниматели Рузы и Можайска обсудили развитие бизнеса с министром инвестиций Подмосковья | Изображение 3

    Также во время рабочей поездки она проверила работу центров управления регионом в Рузе и Можайске. Туда приходят жалобы жителей, связанные с ЖКХ, дорогами, медициной, образованием.

    Новости SMI.FM