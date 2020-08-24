Предприниматели Рузы и Можайска обсудили развитие бизнеса с министром инвестиций Подмосковья

Бизнесмены рассказали министру о том, с какими сложностями они столкнулись и в какой поддержке нуждаются. Участниками встречи стали представители ключевых предприятий Можайска и Рузы.

Екатерина Зиновьева подчеркнула важность прямого диалога. По ее словам, это помогает усовершенствовать взаимодействие.

Хочется узнать, что волнует предпринимателей региона и чем мы можем им помочь. Общение дает возможность понять, какие меры помощи эффективны, а какие требуют доработки Екатерина Зиновьева.

На бизнес-встрече выдвинули предложения по взаимодействию Мининвеста Подмосковья с предпринимателями. Представители разных сфер предпринимательства рассказали о том, какие меры поддержки уже получают.

«Благодаря таким встречам мы можем получить информацию о состоянии бизнеса в регионе от первоисточника. Наша основная задача — это создание комфортного инвестиционного климата и благоприятных условий развития предпринимательства. Важно быть полезными», — подчеркнула Зиновьева.

Также во время рабочей поездки она проверила работу центров управления регионом в Рузе и Можайске. Туда приходят жалобы жителей, связанные с ЖКХ, дорогами, медициной, образованием.