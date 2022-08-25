Предприниматели Реутова узнали о доступных субсидиях на встрече с Мининвестом

Неформальную встречу с предпринимательским сообществом городского округа Реутов провели в формате бизнес-завтрака 25 августа. Участникам напомнили о существующих мерах поддержки малого бизнеса.

В мероприятии приняли участие представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, налоговой службы, научных и образовательных организаций Подмосковья, а также глава городского округа Реутов. Предпринимателям рассказали о работающих в регионе мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Одни только субсидии на покупку и лизинг оборудования в этом году получили 140 и 56 предпринимателей соответственно.

«Малый бизнес — это весомая часть экономики Московской области. В регионе работает около 400 тысяч субъектов такого предпринимательства, где трудоустроено более 1,6 миллиона жителей области. Задача подмосковного Мининвеста — создать необходимые условия для комфортной работы», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участникам бизнес-завтрака презентовали практики реализации инвестиционных проектов на территории Реутова, рассказали о региональном инвестиционном стандарте и инвестпортале Московской области.

Также предприниматели узнали о проекте «Кадры для импортозамещения». Его цель — создание системы опережающей профессиональной подготовки специалистов в соответствии с запросом предприятий, реализующих проекты импортозамещения.

Ранее в Подмосковье упростили проверки для бизнеса, что позволило снизить давление на предпринимателей. На помощь пришла цифровизация, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.