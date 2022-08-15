Предприниматели расскажут об условиях работы в Подмосковье

С 15 августа по 30 сентября комитет по конкурентной политике Московской области проводит опрос среди предпринимателей Подмосковья. Респондентам предоставляется возможность оценить государственные меры поддержки бизнеса и сделать дополнительные предложения.

В Московской области работает целый пакет региональных мер поддержки бизнеса, а также федеральных. Только в первом полугодии 2022 года свыше трех тысяч предпринимателей воспользовались кредитными каникулами или получили льготные кредиты на общую сумму 85,5 миллиарда рублей. Подробная информация о программах доступна на сайте Мининвеста Московской области, Инвестпортале Московской области, по телефону горячей линии 0150, а также в офисах «Мой бизнес».

Регулярные опросы комитета позволяют оценить влияние принятых мер поддержки на улучшение условий ведения бизнеса и скорректировать дальнейшие направления работы. Так, в апреле 2022 года в опросе «О ведении бизнеса в Московской области в условиях экономических санкций» приняли участие около шести тысяч предпринимателей из всех муниципальных образований. Они направили 382 предложения по возможным дополнительным мерам поддержки бизнеса. Они будут учтены при разработке будущих планов.

Опрос «Об условиях ведения бизнеса в Московской области, эффективности и доступности мер поддержки» доступен по ссылке.

«Наша задача — по-прежнему предлагать и, самое главное, внедрять инновации, смысл которых заключается в том, чтобы субсидии, гранты, малый бизнес получал легко, самое главное — прозрачно», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на форуме по внедрению инвестиционного стандарта, который прошел в Истре в минувшие выходные.