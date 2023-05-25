25 мая 2023, 16:32
Предприниматели провели бизнес-уроки для школьников девяти округов Подмосковья
В Подмосковье реализуется проект «Предпринимательские классы». В его рамках бизнес-омбудсмен Владимир Головнев и представители МСП региона рассказывают школьникам об основах предпринимательства.
«Мы не только учим детей открывать бизнес, мы развиваем у них предпринимательские компетенции. Важно научить ребят быть предприимчивыми, критически мыслящими, способными оценить риски», — подчеркнул Головнев.
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Подобные занятия проводят для учащихся 8-11 классов. На открытых уроках ребятам рассказывают о том, как вести бизнес, составлять бизнес-план, управлять и развивать свое дело и многое другое.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей также отметил, что у школьников потенциально есть возможность дальнейшего трудоустройства.
Бизнес-уроки уже прошли девяти округах Подмосковья более чем для 350 школьников.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
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