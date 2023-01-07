Подмосковье 07 января 2023, 04:13 Предприниматели Протвино закупили новогодние подарки для 800 детей из оказавшихся в сложной жизненной ситуации семей ГАУ АИС «Подмосковье»

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Дети из семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, каждый год получали в Протвино билеты на новогодние представления. В конце 2022 года местные предприниматели предложили дарить юным жителям города не только эмоции, но и сладкий подарок. В благотворительной акции приняли участие более 20 предприятий. местные предприниматели предложили дарить юным жителям города не только эмоции, но и сладкий подарок. В благотворительной акции приняли участие более 20 предприятий.

Более двух тысяч зрителей пришли на музыкальный спектакль по мотивам сказки «Золотой ключик» «Крекс, пекс, фекс или

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После спектакля в фойе спорткомплекса дети обменивали пригласительные билеты на сладкие подарки. И если в прошлые годы билеты подарка не подразумевали, то в этом — каждый сопровождался сладостями. Каждого ребенка из социально незащищенных слоев населения захотело обеспечить новогодним подарком бизнес-сообщество Протвино.

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Активное участие в благотворительной акции приняли организации, входящие в научно-производственный комплекс Наукограда. Среди них были ООО «НПО ДНК-Технология», АО «Турбокомплект», АО «ПРОТОМ», АО «Прогресс», ООО «Декенинк Рус», ООО «Новые Технологии» и другие.

«Когда мы провели координационный совет по новогодним мероприятиям, наше бизнес-сообщество не осталось равнодушным к проведению новогодних праздников. Предприниматели не только поучаствовали в „Елке желаний“ для детей участников СВО, но и выразили желание приобрести новогодние подарки для детей из социально незащищенных слоев населения. Было приобретено 800 подарков. К каждому подарку ДК „Протон“ приложил пригласительный билет на представление» -

Директор КДЦ «Протон» Джамиля Старостина подчеркнула, что ей было приятно, что новогодние праздники протвинцы встречают с артистами на арене в ДС «Импульс».