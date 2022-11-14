Подмосковье 14 ноября 2022, 19:37 Предприниматели Подмосковья заплатили почти 4 миллиона рублей штрафов в октябре

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Предприниматели обязаны соблюдать чистоту общественных территорий при работе в Подмосковье. Те, кто не смогу соблюсти законодательство в октябре, выплатили свыше 3,9 миллиона рублей штрафа, рассказали в Главном управлении содержания территорий.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что штрафы необходимы для того, чтобы призвать к культуре чистоты. Для этого также проводят профилактические беседы и предупреждают о недопустимости нарушений.

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По словам Светланы Аиповой, в октябре было получено 215 материалов о нарушениях чистоты в Подмосковье. К ответственности привлекли 185 юридических лиц, остальным вынесли предупреждения.

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«Такой вид административного наказания, как предупреждение, назначается за впервые совершенные нарушения, если же это повторный и неоднократный случай — назначается штраф», — объяснила глава ГУСТ.

Больше всего нарушений заметили в Долгопрудном. Там завели 17 административных дел. Еще 14 оказалось в Дубне и по 12 в Одинцове и Коломне.

Светлана Аипова добавила, что самыми распространенными нарушениями стали складирование мусора в неположенных местах, блокировка проезда спецтехники, нарушения в использовании детских площадок и другие.

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