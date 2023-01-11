Подмосковье 11 января 2023, 12:16 Предприниматели Подмосковья заключили контракты об экспорте на 86 миллионов долларов за год

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Предприниматели Подмосковья заключили экспортные контракты на общую сумму 86 миллионов долларов благодаря поддержке региона в 2022 году. Выйти на внешний рынок смогли 128 компаний, рассказали в Мининвесте области.

Благодаря работе Фонда поддержки экспорта предприниматели региона заключили 271 контракт, рассказала глава Мининвеста, зампред правительства Екатерина Зиноваьева.

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«Это производители косметики и бытовой химии, продуктов питания, потребительской и высокотехнологичной продукции, промышленного оборудования и многого другого», — добавила она.

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Компании региона отправили свою продукцию в страны СНГ, Египет, Чехию, Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ливию, Вьетнам, Монголию, Турцию и другие страны. Кроме того, предприниматели смогли поучаствовать в международных выставках и найти новых клиентов на зарубежных рынках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Работу по его внедрению продолжат в наступившем году.

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