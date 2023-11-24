24 ноября 2023, 15:06
Предприниматели Подмосковья стали участниками бизнес-миссии во Вьетнаме
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья организовал участие подмосковных компаний во многоотраслевой бизнес-миссии во Вьетнаме. Представить свою продукцию смогут четыре производителя.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что международное мероприятие началось 23 ноября и продлится до 25-го. Поучаствовать в бизнес-миссии и наладить сотрудничество с потенциальными партнерами получили компании «Глобал Фрост» из Лобни, «Спайс Эксперт ПК» и «Ретиноиды» из Балашихи, «Доктор Элис» из Дмитрова.
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Во Вьетнаме пройдут встречи и обсуждения вопросов закупки. Покупатели смогут ознакомиться с продукцией из Подмосковья и обсудить условия сделок.
Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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