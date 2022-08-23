Предприниматели Подмосковья смогут зарегистрироваться на встречу о мерах поддержки до 25 августа

Предприниматели Подмосковья встретятся за круглым столом 26 августа в Одинцове, чтобы обсудить меры поддержки, среди которых включение в реестр социальных предприятий, субсидии и другие.

Организатором мероприятия стал центр «Мой бизнес». Записаться на круглый стол можно до 25 августа, заполнив форму. Стать участников также можно в онлайн-формате при помощи Telegram-канала «Мой бизнес Одинцово».

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал форум педагогической общественности Подмосковья. На нем педагоги подведут итоги предыдущего учебного года и обсудят задачи на новый.