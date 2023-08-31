Подмосковье 31 августа 2023, 11:30 Предприниматели Подмосковья смогут зарегистрироваться на Российско-китайский форум до 1 сентября Unsplash

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области и Торгово-промышленная палата региона организовали Российско-китайский форум предпринимателей провинции Шаньдун и Подмосковья. Участники могут зарегистрироваться по ссылке до 1 сентября.

Форум состоится 17 сентября в Москве по адресу: улица Вильгельма Пика, 16. Слушателями могут стать компании, работающие в сегменте сельского хозяйства, текстиля, одежды, и другие.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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