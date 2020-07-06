Предприниматели Подмосковья смогут взять заем до 2 млн рублей по льготной ставке

Подмосковные власти поддерживают бизнес в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии. В рамках антикризисных мер предприниматели смогут взять заем до двух миллионов рублей по льготной ставке на срок до двух лет. Об этом рассказала пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Бизнесмены Подмосковья могут получить заем для своего дела до двух миллионов рублей по льготной ставке 4,5% годовых. Кредит предоставляет Московский областной фонд микрофинансирования.

«Поддержку в виде микрозаймов по льготной ставке могут получить не только наиболее пострадавшие отрасли экономики, но и производственные, медицинские, образовательные организации, фермеры и ряд других отраслей и категорий», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Предприниматель может взять до двух миллионов рублей на срок до двух лет по упрощенной процедуре всего за один день. При этом залог не требуется, а также сокращен список необходимых справок, в том числе из налоговой службы.

Планируется предоставить более 100 займов до конца этого года.

Всю необходимую информацию о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно получить по телефону горячей линии 0150 и на инвестиционном портале Московской области.