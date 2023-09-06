06 сентября 2023, 15:57
Предприниматели Подмосковья смогут воспользоваться новыми мерами поддержки онлайн
Новые меры поддержки от пяти министерств станут доступны подмосковному бизнесу на платформе МСП.РФ. На одном ресурсе можно будет получить поддержку от Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры.
«По поручению председателя правительства Михаила Мишустина мы начали работу с федеральными ведомствами по размещению на платформе их мер поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
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По его словам, на данный момент ведутся переговоры с Минпромторгом, Минсельхозом, Минтрудом об интеграции систем, с Минэкономразвития в части туризма, а с Минцифры в рамках IT-стартапов разрабатывают функционал внутри платформы.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что особое внимание уделят развитию экспорта и роли регионов в структурной перестройке сектора МСП. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что те, кто воспользовались финансовой поддержкой, закрывали свой бизнес в течение трех лет в шесть раз реже.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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