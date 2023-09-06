Подмосковье 06 сентября 2023, 15:57 Предприниматели Подмосковья смогут воспользоваться новыми мерами поддержки онлайн Unsplash

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Новые меры поддержки от пяти министерств станут доступны подмосковному бизнесу на платформе МСП.РФ. На одном ресурсе можно будет получить поддержку от Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры.

«По поручению председателя правительства Михаила Мишустина мы начали работу с федеральными ведомствами по размещению на платформе их мер поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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По его словам, на данный момент ведутся переговоры с Минпромторгом, Минсельхозом, Минтрудом об интеграции систем, с Минэкономразвития в части туризма, а с Минцифры в рамках IT-стартапов разрабатывают функционал внутри платформы.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что особое внимание уделят развитию экспорта и роли регионов в структурной перестройке сектора МСП. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что те, кто воспользовались финансовой поддержкой, закрывали свой бизнес в течение трех лет в шесть раз реже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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