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    11 апреля 2022, 09:59

    Предприниматели Подмосковья смогут воспользоваться льготой на инжиниринг

    Анастасия Аброськина

    Услуги инжиниринга за 5% от стоимости стали доступны в Подмосковье. Прием заявок от предпринимателей начался 11 апреля.

    Предприниматели Подмосковья смогут воспользоваться льготой на инжиниринг | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что это новая услуга от Регионального центра инжиниринга Подмосковья.

    Задача — оценить импортозамещающий потенциал компаний и помочь с реализацией проектов.

    Специалисты выявят ключевые компетенции предприятия и его конкурентные позиции с целью расширения доступа к рынкам сбыта

    Екатерина Зиновьева.

    Она добавила, что предприятиям помогут выбрать подходящие меры поддержки, причем и региональные, и федеральные.

    Такая услуга стоит 50 тысяч рублей, однако предпринимателям потребуется внести только 5%. Остальную часть покроют за счет бюджетных средств.

    В Мининвесте Подмосковья подчеркнули, что услугу окажут без конкурса. Уточнить все условия и подать заявку можно в офисах «Мой бизнес».

    Необходимую помощь предприниматели смогут получить на портале invest.mosreg.ru или по номеру горячей линии 0150.