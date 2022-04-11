Предприниматели Подмосковья смогут воспользоваться льготой на инжиниринг
Услуги инжиниринга за 5% от стоимости стали доступны в Подмосковье. Прием заявок от предпринимателей начался 11 апреля.
Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что это новая услуга от Регионального центра инжиниринга Подмосковья.
Задача — оценить импортозамещающий потенциал компаний и помочь с реализацией проектов.
Специалисты выявят ключевые компетенции предприятия и его конкурентные позиции с целью расширения доступа к рынкам сбыта
Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что предприятиям помогут выбрать подходящие меры поддержки, причем и региональные, и федеральные.
Такая услуга стоит 50 тысяч рублей, однако предпринимателям потребуется внести только 5%. Остальную часть покроют за счет бюджетных средств.
В Мининвесте Подмосковья подчеркнули, что услугу окажут без конкурса. Уточнить все условия и подать заявку можно в офисах «Мой бизнес».
Необходимую помощь предприниматели смогут получить на портале invest.mosreg.ru или по номеру горячей линии 0150.