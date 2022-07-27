Предприниматели Подмосковья смогут узнать обо всех мерах поддержки на «Госуслугах»

Предприниматели области смогут узнать обо всех мерах поддержки на региональном портале госуслуг. Там разместили программу развития бизнеса в Подмосковье. Об этом рассказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.

Программа «Новая экономика Подмосковья» включает семь направлений. Это импортозамещение, государство для бизнеса, земля для предпринимателей, поддержка IT-отрасли, МСП, продовольственная безопасность и занятость. Поддержка поможет сохранить устойчивую экономику, обеспечить жителей работой и создать благоприятные условия для бизнеса. Так, уже более тысячи программистов Подмосковья подали заявку на льготную ипотеку, еще более 600 получили отсрочку от армии.

Куртяник рассказала, что полная и актуальная информация размещена онлайн на отдельной странице «Госуслуг».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев анонсировал новые меры поддержки для предпринимателей региона. Это гранты для соцпредприятий и субсидии на выход на маркетплейсы. Они начнут действовать с 1 августа.