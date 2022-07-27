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    27 июля 2022, 11:05

    Предприниматели Подмосковья смогут узнать обо всех мерах поддержки на «Госуслугах»

    Александра Перепечаева

    Предприниматели области смогут узнать обо всех мерах поддержки на региональном портале госуслуг. Там разместили программу развития бизнеса в Подмосковье. Об этом рассказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.

    Предприниматели Подмосковья смогут узнать обо всех мерах поддержки на «Госуслугах»

    Программа «Новая экономика Подмосковья» включает семь направлений. Это импортозамещение, государство для бизнеса, земля для предпринимателей, поддержка IT-отрасли, МСП, продовольственная безопасность и занятость. Поддержка поможет сохранить устойчивую экономику, обеспечить жителей работой и создать благоприятные условия для бизнеса. Так, уже более тысячи программистов Подмосковья подали заявку на льготную ипотеку, еще более 600 получили отсрочку от армии.

    Куртяник рассказала, что полная и актуальная информация размещена онлайн на отдельной странице «Госуслуг».

    Ранее губернатор области Андрей Воробьев анонсировал новые меры поддержки для предпринимателей региона. Это гранты для соцпредприятий и субсидии на выход на маркетплейсы. Они начнут действовать с 1 августа.