Предприниматели Подмосковья смогут пройти бесплатный курс по выходу на маркетплейсы | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 10:33 Поделиться Telegram

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Viber Предприниматели Подмосковья смогут пройти бесплатный курс по выходу на маркетплейсы

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Комитет по конкурентной политике пригласил предпринимателей Подмосковья пройти бесплатный курс по выходу на маркетплейсы. Эксперты расскажут, как бизнесу освоиться в электронном магазине и начать зарабатывать.

Курс на платформе Stepik будет состоять из 18 уроков и 13 тестов. На нем бизнесмены узнают принципы работы маркетплейса, научатся настраивать личный кабинет и устанавливать цены. Также им расскажут о документации и других тонкостях работы. Занятия стартуют 16 сентября.

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Всего в Подмосковье маркетплейсами пользуются 70 тысяч предпринимателей. Чтобы пройти курс, нужно пройти регистрацию на сайте платформы.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе. С их помощью предприниматели смогут компенсировать 30 и 50% затрат.

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