Подмосковье 22 марта 2023, 13:47 Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в международной выставке легкой промышленности в Пятигорске

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Подмосковных предпринимателей пригласили на выставку кожи и меха «Мягкое золото России», которая пройдет в Пятигорске с 11 по 14 апреля. Главной изюминкой мероприятия станет показ дизайнерской одежды из новых коллекций.

Выставка пройдет уже в шестой раз. Участниками станут текстильные фабрики со всей России, которые готовы принимать новые заказы на пошив в том числе верхней одежды из кожи и меха, а также обуви.

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На мероприятии будет большая деловая программа, в рамках которой состоится диалог бизнеса и государственной власти разных уровней. Особенностью события традиционно станет показ новых коллекций одежды, в том числе от российского дизайнера и кутюрье Игоря Гуляева.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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