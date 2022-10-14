Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в конференции по промышленной ипотеке 19 октября | 360°

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Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в конференции по промышленной ипотеке 19 октября

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В Москве скоро состоится конференция, которую посвятят очень важной программе современности — промышленной ипотеке. Она состоится 10 октября на улице Тестовской, дом 10. Перед собравшимися выступят спикеры, которые будут представлять отраслевые министерства, сферу банков, бизнес. Будут и те, кто уже успел получить промышленную ипотеку, они смогут поделится собственным опытом.

Говорить будут сразу о многом. О самой промышленной ипотеке, о том, как можно получить субсидии на кредитование, о конечных целях этой программы и о том бизнесе, который она изначально призвана поддержать.

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О том, какой опыт уже успело получить в этой сфере Подмосковье, расскажет заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. На конференции будут обсуждаться вопросы документов, которые нужны для получения промышленной ипотеки, особенные условия и тонкости, которые нужно знать в этой специфике.

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