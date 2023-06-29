Подмосковье 29 июня 2023, 14:14 Предприниматели Подмосковья смогут предложить места под размещение фудтраков онлайн Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Процедура включения новых мест под нестационарную торговлю в схему размещения ускорили в Подмосковье. Теперь объявить их на аукцион можно за 21 день.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, ранее процедура занимала до нескольких месяцев. Теперь ее перевели в цифровой формат, что помогло сократить сроки до 21 дня.

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«Сейчас мы разработали схему действий, когда весь процесс от момента подачи электронной заявки до объявления аукциона будет занимать 21 день», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Подать заявку предприниматели смогут через портал госуслуг. После этого вносят схему размещения за 15 дней. Воспользоваться сервисом можно будет сначала сентября этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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