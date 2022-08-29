Предприниматели Подмосковья смогут получить субсидии еще на двух маркетплейсах

Конкурс на получение компенсации затрат на маркетплейсы продлили в Подмосковье до 30 сентября. В программу также включили еще две площадки. Об этом рассказала зампред правительства области — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как рассказала Зиновьева, что в прошлом году мерой поддержки воспользовались 185 предпринимателей региона. В этом году конкурс уже стартовал и продлится до 30 сентября.

«В этом году мера поддержки уже стартовала, а теперь к программе присоединились еще два маркетплейса — это Delivery Club и OZON Fresh. В связи с этим Мининвест продлевает конкурс — подать заявку на участие в конкурсе предприниматели могут до 30 сентября онлайн на портале РПГУ», — рассказала она.

Получить компенсацию сможет бизнес, работающих в сфере продуктов питания и напитков. В программу также входят маркетплейсы Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, AliExpress Россия, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет и Детский мир.

Екатерина Зиновьева напомнила, что предприниматели могут получить компенсацию до 50% затрат на рекламу и продвижение, при этом сумма не будет превышать 500 тысяч рублей. Подать заявку можно на «Госуслугах».

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