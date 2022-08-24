Предприниматели Подмосковья смогут получить льготные кредиты до 5 миллиардов рублей

Фонд развития промышленности России в два с половиной раза решил увеличить максимальную сумму займов для предприятий. Теперь самый большой размер кредита составляет 5 миллиардов рублей. Обновленная сумма доступна по нескольким программам Фонда, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«С начала этого года ФРП РФ одобрил займы для 18 компаний Московской области, реализующих инвестпроекты в сфере импортозамещения. Некоторые из них получены по программе „Приоритетные проекты“ по ставке под 1% и 3% годовых на срок до 7 лет. Ранее максимальная сумма займа по ней составляла 2 миллиарда рублей, а теперь увеличена до 5 миллиардов рублей. Это положительно скажется на реализации заявленных инвестиционных проектов в Подмосковье», — сказала Екатерина Зиновьева.

Кроме того, кредит до пяти миллиардов рублей на срок до 10 лет доступен бизнесу по прогармме «Автокомпоненты». Займы предоставляются тем, кто собирается создавать высокотехнологичные производства компонентов для автомобильной и специализированной техники. Процентная ставка составляет всего 1%. При этом общий бюджет проекта должен составлять не менее 125 миллионов рублей.

Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает развивать программы импортозамещения и привлекать инвесторов, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.