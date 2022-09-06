Предприниматели Подмосковья смогут получить льготные консультации по ведению бизнеса | 360°

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Предприниматели Подмосковья смогут получить льготные консультации по ведению бизнеса

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Предпринимателям Подмосковья доступны инжиниринговые услуги на льготных условиях. Они возможны для производственных и сельскохозяйственных компаний. Заявки можно подавать до 18 сентября. Чаще всего стоимость для предприятий составляет только 30% от общей цены, остальные средства при этом вносит центр «Мой бизнес».

«Это, например, регистрация товарных знаков и патентов, сертификация производимой продукции и системы менеджмента качества. А услуга „Анализ потенциала предприятий и оценка импортозамещения“ доступна предпринимателям Подмосковья всего за 5% от стоимости», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Это далеко не полный перечень услуг, которые можно получить по льготной стоимости. Например, предпринимателям могут подготовить полноценные бизнес-планы и провести финансовый аудит. Все это можно сделать по очень привлекательной цене. Услуга доступна тем предприятиям, которые зарегистрированы в Московской области и работают там больше одного года. Кроме того, у предприятия не должно быть долгов по штрафам, пени и другим платежам.

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