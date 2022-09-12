Предприниматели Подмосковья смогут получить промокод на 3 тысячи рублей для запуска рекламы в интернете | 360°

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Предприниматели Подмосковья смогут получить промокод на 3 тысячи рублей для запуска рекламы в интернете

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Предприниматели Подмосковья смогут получить дополнительный бюджет на рекламу через сервис «Яндекс.Бизнес». Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что бизнесмены все чаще пользуются продвижением товаров и услуг онлайн.

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«В рамках совместной программы центра „Мой бизнес“ и сервиса „Яндекс Бизнес“ предприниматели Московской области могут получить промокод на дополнительный бюджет в размере трех тысяч рублей для запуска рекламы на площадках „Яндекса“ и партнеров», — сообщила она.

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Промокод будет работать при запуске рекламы через сервис на срок от 90 дней с бюджетом от 10 тысяч рублей. Им смогут воспользоваться те, кто раньше не продвигал товары и услуги при помощи «Яндекс.Бизнеса» или делал это более года назад.

Центр «Мой бизнес» оказал предпринимателям Подмосковья свыше 64 тысячи услуг с начала года.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе. По программе предприниматели смогут компенсировать 30 и 50% затрат.

Поддержка предпринимателей в Московской области

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