Предприниматели Подмосковья смогут подобрать землю под бизнес на онлайн-карте

Владельцы бизнеса из Подмосковья смогут выбрать участок или помещение для своей дела на инвестиционной карте региона. Сейчас она отображает информацию о пяти тысячах объектов.

В числе помещений, которые доступны предпринимателям — технопарки и особые экономические зоны, «лайт индастриал», гоститницы и глэмпинги и другие объекты. Об этом рассказала зампред правительства области, глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева. С этого года на карте появились владения, доступные по программам «Земля за 1 рубль» и «Подмосковные 10 гектаров».

«В общей сложности на сегодняшний день на инвестиционной карте отображена информация почти о 5 тысячах площадках для размещения бизнеса, включая особые экономические зоны и индустриальные парки», — добавила Зиновьева.

Найти подходящее место предприниматели могут при помощи фильтров. Также на сайте можно узнать о планируемых объектах и индустриальных парках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сократить проверки бизнеса. Это должно снизить административную нагрузку на предпринимателей в текущих экономических условиях.