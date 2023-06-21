21 июня 2023, 17:11
Предприниматели Подмосковья смогут подобрать локацию для бизнеса с помощью онлайн-сервиса
Онлайн-сервис «Анализ локации бизнеса» поможет предпринимателям из Подмосковья выбрать место для размещения своего предприятия. Услуга полезна как начинающим бизнесменам, так и тем, кто планирует расширить свое дело.
В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что услугу предоставляет центр «Мой бизнес». Получить ее можно на инвестиционном портале Московской области.
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Специалисты помогут провести геомаркетинговое исследование и подобрать оптимальную локацию для конкретного бизнеса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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