Подмосковье 21 июня 2023, 17:11 Предприниматели Подмосковья смогут подобрать локацию для бизнеса с помощью онлайн-сервиса

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Онлайн-сервис «Анализ локации бизнеса» поможет предпринимателям из Подмосковья выбрать место для размещения своего предприятия. Услуга полезна как начинающим бизнесменам, так и тем, кто планирует расширить свое дело.

В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что услугу предоставляет центр «Мой бизнес». Получить ее можно на инвестиционном портале Московской области.

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Специалисты помогут провести геомаркетинговое исследование и подобрать оптимальную локацию для конкретного бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

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