Предприниматели Подмосковья смогут подать заявку на субсидии для маркетплейсов с 1 августа

Новые меры поддержки бизнеса объявили в Подмосковье. Они начнут действовать с 1 августа. Среди них — субсидии на выход на маркетплейсы. Об этом рассказала зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Прием заявок на конкурс субсидий начнется в начале августа. Зиновьева отметила, что принять участие в нем смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые Подмосковья. Выплаты компенсируют до 50% затрат на комиссию и продвижение товаров.

«Максимальный размер субсидии — 500 тысяч рублей. Процесс получения поддержки, от подачи заявки до получения субсидии, на 100% переведен в онлайн режим», — рассказала зампред.

Условие получения субсидий — деятельность в сфере производства товаров, продуктов питания и напитков, а также продажа вещей собственного бренда. Участие в программе примут крупнейшие маркетплейсы — Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, AliExpress Россия, Авито, Яндекс.Еда, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет и Детский мир.

Подать заявку предприниматели смогут на «Госуслугах». Также с 1 августа гранты смогут получить социальные предприятия Подмосковья. Подробнее о мерах поддержки — на сайте регионального инвестпортала.

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