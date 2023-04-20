Подмосковье 20 апреля 2023, 14:37 Предприниматели Подмосковья смогут подать заявку на компенсацию за участие в зарубежных выставках до 7 мая

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Прием заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных выставках начался для предпринимателей Подмосковья. Они смогут подать заявление до 7 мая.

Как рассказали в Мининвесте, поддержку можно получить на участие в любых международных мероприятиях, которые прошли за рубежом в 2022-2023 годах. Сумма компенсации составляет до 700 тысяч рублей для малого и среднего бизнеса и до двух миллионов — для крупного.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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