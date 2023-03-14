Подмосковье 14 марта 2023, 10:37 Предприниматели Подмосковья смогут подать заявки на IT-гранты до 31 марта Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

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Прием заявок на IT-гранты завершится в Подмосковье 31 марта. Подать заявку можно на «Госуслугах», рассказали в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что грант поможет компенсировать часть расходов на зарплату новым сотрудникам и приобретение оборудования. На эти цели регион выделил 168 миллионов рублей.

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«Благодаря мере поддержки бизнес может пополнить свою команду высококвалифицированными специалистами», — отметила она.

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Первым получателем поддержки стала компания «Совкомбанк Технологии». Генеральный директор Вячеслав Литовченко рассказал, что полученные средства направят на развитие бизнеса и оплату труда.

«Компания входит в группу Совкомбанка и является одним из ведущих поставщиков услуг в сфере банковского ИТ-аутсорсинга по всей России», — добавил он.

Размер грантов составляет от 96 до 240 тысяч рулей в год на одного нового сотрудника. Для получения поддержки компания должна принять на работу не менее пяти высококвалифицированных специалистов, которые не работали в Подмосковье минимум 12 месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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