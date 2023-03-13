Подмосковье 13 марта 2023, 11:19 Предприниматели Подмосковья смогут онлайн подать заявку на получение компенсации за соцуслуги

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С 20 марта предприниматели и юридические лица смогут подать электронную заявку на получение компенсации за оказание социальных услуг. Об этом сообщила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

«Нашим организациям стационарного социального обслуживания больше не нужно заполнять бумажные заявления, все подается электронно», — отметила она.

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Ранее документы нужно было подавать в бумажном виде лично. Теперь получить субсидию станет проще.

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С начала года соцобслуживание на дому негосударственными организациями получили около 33 тысяч жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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