Подмосковье 02 декабря 2022, 11:03 Предприниматели Подмосковья смогут оформить участок в аренду без торгов онлайн

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Предприниматели из Подмосковья смогут получить участок в аренду без торгов онлайн для реализации крупных инвестпроектов. Услуга стала доступна с 1 декабря, сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Получить землю без торгов предприниматели могут для инвестпроектов, а также для размещения социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. В прошлом году их получили 47 владельцев бизнеса. На более чем 130 участках они создадут свыше шести тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в их проекты составил 50 миллиардов рублей.

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По словам Зиновьевой, эта мера поддержки актуальна для бизнеса, потому что позволяет снизить траты и выкупить участки по сниженной цене — от 7,5 до 15% от кадастровой стоимости.

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«Теперь для максимального удобства инвесторов мы перевели эту услугу в онлайн-формат. Срок ее предоставления составит 44 рабочих дня», — добавила она.

На земле предприниматели смогут реализовать проекты в сферах туризма, сельского хозяйства, обрабатывающего производства и других.

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