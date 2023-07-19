Подмосковье 19 июля 2023, 11:03 Предприниматели Подмосковья смогут арендовать более 20 объектов недвижимости в Пушкино за 1 рубль

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Предприниматели Подмосковья могут арендовать более 20 объектов в Пушкино по льготной программе «Недвижимость за 1 рубль». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что на инвесткарту добавят еще более 30 объектов. Воспользоваться программой могут представители МСП, зарегистрированные в Подмосковье. Помещения сдаются в аренду на срок до десяти лет, здания — до 15 лет.

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Подобрать объект недвижимости для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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