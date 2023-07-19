19 июля 2023, 11:03
Предприниматели Подмосковья смогут арендовать более 20 объектов недвижимости в Пушкино за 1 рубль
Предприниматели Подмосковья могут арендовать более 20 объектов в Пушкино по льготной программе «Недвижимость за 1 рубль». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве уточнили, что на инвесткарту добавят еще более 30 объектов. Воспользоваться программой могут представители МСП, зарегистрированные в Подмосковье. Помещения сдаются в аренду на срок до десяти лет, здания — до 15 лет.
Реклама
Подобрать объект недвижимости для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
Реклама
Реклама