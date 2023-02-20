Подмосковье 20 февраля 2023, 23:26 Предприниматели Подмосковья расскажут о своем опыте в серии подкастов

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области запустило серию подкастов. В них предприниматели региона расскажут о своем опыте.

«Мы решили запустить серию подкастов, где сами предприниматели могут рассказать о том, как сегодня работает бизнес Подмосковья, поделиться своим опытом и даже предостеречь начинающих предпринимателей от ошибок», — сообщила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Первым гостем проекта стал основатель компании «Мобитрак» Рафаэль Хабиров. Коммерсант рассказал, как можно открыть свое дело с нуля и дал советы начинающим бизнесменам. А директор компании Mr.Mattress Михаил Бобков поделился своими мыслями по поводу конкуренции в России.

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В подкастах поучаствуют соучредитель социального бизнес-парка «Улей» Марина Давыдова, гендиректор компании «Фарма» Евгения Шапиро, сооснователь «Иль Мио Мороженко» Ирина Митанова и основатель сообщества «Бизнес Леди» Александра Закирова.

Подкасты можно найти на Инвестиционном портале Московской области. Новые эпизоды будут появляться по средам. Проект реализуется при поддержке «Радио 1», видеозаписи разговоров будут доступны на видеохостингах.

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