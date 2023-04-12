Подмосковье 12 апреля 2023, 16:14 Предприниматели Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года»

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Предприниматели из Подмосковья смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года». Прием заявок продлится до 30 июня.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, продукция производителей региона востребована во многих зарубежных странах. Так, в области работает крупнейший логистический терминал — агрохаб «Селяино». В этом году через него отправят на экспорт свыше 200 тысяч тонн продукции на общую сумму свыше 430 миллионов долларов.

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«Несомненно, в Московской области есть достойные кандидаты для участия во Всероссийском конкурсе „Экспортер года“, что в очередной раз докажет: именно в нашем регионе работают лучшие экспортеры страны», — отметил Филимонов.

В конкурсе будет 20 номинаций, а участниками смогут стать компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. Победителей будут выбирать в два этапа — сначала на уровне каждого федерального округа, а затем на всероссийском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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