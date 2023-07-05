Подмосковье 05 июля 2023, 13:48 Предприниматели Подмосковья посетили 9 международных выставок с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковные предприниматели посетили девять международных выставок с начала года. В этом им помог фонд поддержки экспорта региона. Мероприятия проходили как в России, так и в других странах.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в выставках приняли участие 80 предприятий региона.

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«В соответствии с программой поддержки участие в выставочных мероприятиях для предпринимателей было бесплатным: организационные расходы, в том числе и по созданию группового стенда, фонд берет на себя», — уточнила она.

Одна из самых важных выставок прошла в ОАЭ в феврале этого года. В ней участвовали более 20 компаний из Подмосковья.

Стенды региона также организовали на выставках в Эфиопии, Турции и Узбекистане.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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