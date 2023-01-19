Подмосковье 19 января 2023, 18:03 Предприниматели Подмосковья получили возможность узнавать об изменениях в законах онлайн

Читать 360tv в

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев отметил важным направлением работы просвещать предпринимателей об изменениях в законах. Так, они могут узнать актуальную информацию на его сайте в специальном разделе.

Владельцы бизнеса могут быстро и удобно узнать о внесудебном урегулировании споров, едином налоговом счете, противодействии коррупции и многом другом.

Реклама

Владимир Головнев отметил, что он и его команда регулярно следят за изменениями в законодательстве и обновляют информацию на сайте.

Реклама

«Помимо этого, нами проводятся обучающие семинары, опросы среди предпринимателей, издается журнал „Право бизнеса“ и тематические буклеты. К просветительской работе привлекаются эксперты, представители профильных ведомств, практикующие адвокаты Адвокатской палаты Московской области», — добавил он.

В случае возникновения вопросов и проблем, предприниматели могут обратиться к уполномоченному через электронную почту.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».