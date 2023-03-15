Подмосковье 15 марта 2023, 10:45 Предприниматели Подмосковья получили возможность упрощать надзорные требования

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Правительство России продолжает снижать нагрузку на предпринимателей. Так, 13 марта был снят запрет на изменение требований к надзору.

Инвентаризация всех требований для бизнеса в сфере надзора началась в стране в 2019 году и получила название «регуляторная гильотина». Запрет на внесение изменений был снят 13 марта. Это дало возможность предпринимателям инициировать упрощение требований, которые ранее нельзя было корректировать без переиздания нормативного акта.

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Как объяснил бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев, Институт по защите бизнеса регулярно проводит исследования, чтобы изучить ситуацию и внести корректировки, а также проводит социологические опросы.

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«Результаты этих исследований оптимистичны. Постановление, снимающее запрет на изменение обязательных требований, не попавших в „регуляторную гильотину“, определенно благотворно скажется на бизнесе», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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