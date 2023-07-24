Подмосковье 24 июля 2023, 17:22 Предприниматели Подмосковья получили свыше тысячи консультаций центра «Мой бизнес» Unsplash

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Предприниматели из Подмосковья получили свыше тысяч консультаций центра «Мой бизнес» с начала года. Их волновали вопросы налогов и получения статуса социального предприятия.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, с начала года предприниматели получили 1144 онлайн-консультаций специалистов центра. Самой актуальной темой обращений стало получение мер поддержки.

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«В рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство“ предприниматели Подмосковья могут воспользоваться услугами и сервисами центра „Мой бизнес“, а также получить онлайн-консультацию», — сказала она.

Кроме того, владельцев бизнеса интересовали вопросы выбора режима налогообложения и получение статуса социального предприятия.

Чтобы получить онлайн-консультацию нужно записаться через инвестиционный портал Подмосковья. Узнать подробнее сервисах и услугах центра можно в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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