Подмосковье 18 июля 2023, 12:24 Предприниматели Подмосковья получили свыше 400 миллионов рублей кредитов благодаря поддержке гарантийного фонда Unsplash

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Предприниматели из Подмосковья получили около 442 миллионов рублей кредитов благодаря поддержке гарантийного фонда и фонда микрофинансировании за неделю. Сумма поручительств превысила 200 миллионов рублей.

«Всего за неделю Гарантийный фонд Подмосковья предоставил гарантии, позволившие 11 компаниям МСП получить кредиты на общую сумму более 422 миллионов рублей. При этом сумма выданных поручительств превысила 200 миллионов рублей. За этот же период региональный Фонд микрофинансирования выдал предпринимателям 11 микрозаймов на общую сумму почти 20 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Предприниматели могут получить кредит по семи программам фонда. Сумма займа может достигать пяти миллионов рублей на срок до трех лет.

Всего с начала года поддержку предоставили 600 предпринимателям. Они получили 694 поручительства объемом свыше шести миллиардов и привлекли 13,3 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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