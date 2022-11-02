Предприниматели Подмосковья получили свыше 300 поручительств в гарантийном фонде с начала года | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 18:04 Предприниматели Подмосковья получили свыше 300 поручительств в гарантийном фонде с начала года

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Предприниматели Подмосковья получили 315,4 миллиарда рублей под гарантии и поручительства Корпорации МСП. Они необходимы, когда бизнесу не хватает обеспечения по кредиту.

Благодаря поручительствам средства получили свыше 26 тысяч предпринимателей. Это в 8,5 раза больше, чем в прошлом году. Сумма полученной помощи увеличилась вдвое. При этом Подмосковье вошло в лидеры регионов по объемам привлеченных кредитных средств.

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Такие высокие показатели региону удалось добиться благодаря «зонтичным» поручительствам. Они гарантируют банку выполнение обязательств предпринимателя по займу. Об этом рассказала глава Мининвеста, зампред правительства Екатерина Зиновьева.

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Директор департамента инвестиционной политики и развития МСП Минэкономразвития Инна Дадаян добавила, что четверть кредитов пришлось на обрабатывающие производства. Это 26%. Еще 20% пришлось на предприятия, обеспечивающие работу городской экономики и 6,7% на сельское хозяйство.

«Роль поручительств особенно важна для развития малого и микробизнеса — зачастую для привлечения кредитов им просто не хватает собственного залогового имущества. Механизм помогает им получить средства на льготных условиях», — пояснила она.

Екатерина Зиновьева рассказала, что Московский областной гарантийного фонд позволил бизнесу привлечь почти 10 миллиардов рублей в этом году.

«За девять месяцев 2022 года Московский областной гарантийный фонд выдал 326 поручительств на общую сумму 3,6 млрд рублей компаниям малого и среднего бизнеса. Полученные гарантии позволили бизнесу Подмосковья привлечь около 10 млрд рублей заемных средств», — рассказала зампред.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что поручительства позволяют предпринимателям привлечь заемные средства на более выгодных условиях или получить финансирование, когда банки отказывают в кредите.

Девять из десяти получателей кредитов до 50 миллионов рублей оказались малыми и средними предпринимателями. Поручительства стали одной из мер поддержки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».