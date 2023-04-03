Подмосковье 03 апреля 2023, 12:45 Предприниматели Подмосковья получили свыше 100 льготных займов с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Подмосковный фонд микрофинансирования выдал свыше 100 льготных займов предпринимателям с начала года. Их общая сумма составила 182 миллиона рублей.

«С января по март 2023 года Московский областной фонд микрофинансирования выдал бизнесу 107 займов на льготных условиях на общую сумму около 182 миллионов рублей. Всего получателями поддержки за этот период стали 102 предпринимателя», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

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Сейчас предпринимателям доступно семь кредитных программ фонда. Максимальная сумма займа составляет пять миллионов рублей. Узнать подробнее о поддержке можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.

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