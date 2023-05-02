Подмосковье 02 мая 2023, 17:53 Предприниматели Подмосковья получили почти 60 льготных кредитов в марте

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Итоги сезонной программы льготного кредитования подвели в Подмосковье. В марте предприниматели получили почти 60 кредитов на сумму почти 125 миллионов рублей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в марте предприниматели могли подать заявку на получение льготного кредита в Фонде микрофинансирования по программе «Ура, весна!».

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«Льготные займы по этой программе предоставлялись на срок до 24 месяцев по ставке 6,5% годовых. Всего по программе „Ура, весна!“ Фонд выдал 59 займов на сумму почти 125 миллионов рублей», — сказала она.

Одним из получателей стало предприятие «Камелия НПП», которая работает в сфере фармацевтики и косметологии. Она получила пять миллионов рублей.

Екатерина Зиновьева добавила, что сейчас предпринимателям доступно семь программ льготного кредитования. Подробнее о них можно узнать на сайте.

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