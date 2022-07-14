Предприниматели Подмосковья получили около 100 субсидированных кредитов в июне

Около 100 подмосковных компаний заключили кредитные договоры в рамках программы региональной поддержки бизнеса по субсидированию процентных ставок за прошедший июнь.

О программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Московская область субсидирует часть процентной ставки по кредитам — максимальная ставка для субъектов МСП не будет превышать 6,25%, а для предпринимателей на отдаленных территориях — 5,25%. Июнь стал месяцем повышенного спроса на кредиты со стороны предпринимателей Подмосковья. Всего с начала действия программы в октябре прошлого года заключено кредитных договоров на сумму более 2,6 миллиарда рублей, 80% из которых заключили именно в июне», — отметила Екатерина Зиновьева.

Министр напомнила также, что предпринимателям доступны кредиты от пяти до 100 миллионов рублей. Сниженная процентная ставка предоставляется сразу при оформлении кредитного договора.

По программе льготного кредитования договор заключили АО «Ланта-Банк» и компания «Конфаэль». Предприятие получило 50 миллионов рублей по ставке 6,25% годовых. Полученные средства направят на закупку сырья и материалов для производства сладостей без добавления сахара.

«Ланта-Банк» заключил кредитный договор на инвестиционные цели и с ООО «Эй Пи Диджитал» на сумму 90 миллионов рублей по ставке 6,25% годовых. Компания работает в сфере производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Получить кредит на льготных условиях предприниматели могут в 13 крупнейших банках страны, среди которых Сбербанк России, ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Альфа-Банк и другие.

Подробную информацию о мерах поддержки бизнеса и банках, участвующих в программе, можно узнать на инвестпортале Московской области, по телефону горячей линии 0150, а также в офисах «Мой бизнес».