Подмосковье 17 января 2023, 12:38 Предприниматели Подмосковья получили льготные микрозаймы на 800 миллионов рублей за год

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Предприниматели Подмосковья получили микрозаймы на общую сумма более 800 миллионов рублей в 2022 году. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Сейчас в Фонде микрофинансирования работает семь программ для предпринимателей. По ним можно получить до пяти миллионов рублей на срок до трех лет, рассказала Зиновьева.

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«В прошлом году льготные кредиты Московского областного фонда микрофинансирования на общую сумму порядка 834,5 миллиона рублей получила 501 компания региона», — отметила она.

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Больше всего кредитов выдали по программе «Приоритетный», это 119 займов на сумму 298 миллионов рулей. Еще 106 на сумму 46,3 миллиона выдали по программе «Самозанятые».

Социальные предприятия могут воспользоваться специальным предложением, по которому заем до двух миллионов рублей выдается на три года по ставке 2%. Этой возможностью в прошлом году воспользовались 45 раз.

Подробнее о программах льготных микрозаймов предприниматели могут узнать на сайте фонда.

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