Подмосковье 01 февраля 2023, 11:03 Предприниматели Подмосковья получили кредиты более чем на 7 миллиардов рублей за полгода

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Малые и средние предприниматели Подмосковья активно пользуются программой льготного кредитования. С июля они оформили займы на сумму более семи миллиардов рублей.

Как сообщил бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев, с 18 июля по 31 декабря 2022 года предприниматели получили 1,4 миллиарда рублей кредитов на пополнение оборотных средств и 6,5 миллиарда — на инвестиционные цели.

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По словам уполномоченного, статистика показывает востребованность льготного кредитования у предпринимателей. В программу вступают все больше банков, а условия участия в программах расширяются.

«Так, с ноября 2022 года для кредитов до 50 миллионов рублей добавлены подакцизные ОКВЭДы — магазины, заправки и так далее. Расширены цели кредитования, связанные с осуществлением и развитием предпринимательской деятельности», — добавил он.

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