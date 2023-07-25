Подмосковье 25 июля 2023, 14:06 Предприниматели Подмосковья получили более 36 тысяч услуг в центре «Мой бизнес» с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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С начала 2023 года центр «Мой бизнес» Московской области оказал предпринимателям и физическим лицам 36 148 услуг. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Самыми популярными стали уточнение вопросов по открытию бизнеса и мерам поддержки.

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Центр стал частью проекта «Малое и среднее предпринимательство». Сотрудники учреждения помогают коммерсантам с разными аспектами, например, с рекламой товаров и услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% с января. Рост выручки наблюдается в промышленности, логистике и финансовом секторе.

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