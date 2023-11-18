Подмосковье 18 ноября 2023, 12:51 Предприниматели Подмосковья получили 42,3 миллиарда рублей по Национальной гарантийной системе в этом году Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

С начала года предприниматели Московской области получили 42,3 миллиарда рублей в рамках Национальной гарантийной системе. Поддержка реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«За девять месяцев этого года предприниматели Московской области получили гарантии и поручительства на общую сумму 14,7 млрд рублей. Это позволило бизнесу взять кредиты на 42,3 млрд рублей. Всего такой поддержкой воспользовались свыше 1,3тысячи субъектов МСП Подмосковья», — заявила Зиновьева.

Реклама

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, большинство регионов наращивают финансовую поддержку. Среди лидеров оказались Карачаево-Черкесская Республика — прирост почти 400%, Чеченская Республика и Республика Карелия — более 190%, Магаданская область и Республика Калмыкия — более 170%.

Общий объем финансовой поддержки в рамках НГС с начала 2023 года вырос на 57%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».