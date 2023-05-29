Подмосковье 29 мая 2023, 17:29 Предприниматели Подмосковья получили льготные кредиты на 9 миллионов рублей с начала года

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С начала года предприниматели Подмосковья получили льготные займы на сумму 8,9 миллионов рублей. Кредиты получили 16 компаний.

«С начала года льготные займы в рамках федеральных программ были одобрены для 10 компаний. Их сумма превысила 8,5 миллиарда рублей. Поддержку предприятиям в рамках взаимодействия с Фондом развития промышленности РФ оказали специалисты ФРП Московской области. Еще шесть займов на общую сумму 345 миллиона рублей были одобрены для подмосковных предприятий региональным ФРП», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Как рассказали Мининвесте, среди получивших кредит компаний — предприятие по производству оборудования для логистических центров «Завод Стелкон». Оно выпускает системы хранения для складов. Компания получила 48,6 миллиона рублей, которые позволят покрыть свыше 50% общей суммы затрат на проект.

Кроме того, заем на сумму 100 миллионов рулей получил Щелковский катализаторный завод. Он реализует проект по запуску новой линии. Ее мощность составит более тысячи тонн продукта в год. В проект инвестирует более 125 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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